Rossano se despide de la Jefatura Distrital | Los detalles

Después de casi 30 años de carrera docente y 8 años al frente de la Jefatura Distrital de Educación, Horacio Rossano anunció su retiro para acogerse a los beneficios de la jubilación. En una entrevista emotiva con Radio Noticias, el inspector realizó un balance de su gestión, destacando la conformación de un sólido equipo de trabajo y la articulación constante con el Consejo Escolar, los gremios y las sucesivas gestiones municipales de Juan Pablo de Jesús, Cristian Cardozo y Juan de Jesús.

Rossano explicó que su cargo implica una responsabilidad de 24 horas, atendiendo las necesidades de los tres turnos escolares del distrito, desde temprano a la mañana hasta el cierre de los establecimientos nocturnos. «Me voy satisfecho de haber cumplido etapas y objetivos en un distrito que no para de crecer», señaló el inspector, quien además subrayó la importancia de la renovación generacional para que nuevas ideas sigan impulsando el sistema educativo de La Costa. Aunque planea disfrutar de un merecido descanso, aseguró que siempre estará a disposición para seguir aportando a la comunidad desde otros espacios.