El tradicional encuentro de los Testigos de Jehová que se realizaba en el Estadio de La Costa podría no concretarse este 2026 en el distrito. Según trascendió en las últimas horas, la empresa Bilboard, actual concesionaria del predio, no habría alcanzado un acuerdo con la organización religiosa.

De confirmarse esta situación, el evento —previsto para octubre— se trasladaría a Pinamar, lo que implicaría un cambio en la dinámica turística del Partido de La Costa.

Impacto económico y antecedentes

Durante 2025, el encuentro se llevó a cabo en dos fines de semana de octubre en el Estadio de La Costa. Según datos del sector turístico local, la actividad movilizó alrededor de 8.000 participantes y generó la ocupación de cerca de 2.000 plazas hoteleras.

Ese movimiento representó un aporte relevante para la economía local en temporada media, con impacto en hotelería, gastronomía y comercios.

Negociaciones sin acuerdo

Fuentes vinculadas a la organización indicaron que no se habrían alineado las condiciones económicas entre la empresa Bilboard y los organizadores. “No hubo acuerdo en los términos planteados para este año”, señalaron allegados a las conversaciones.

El contexto económico general aparece como un factor que incide en la planificación de este tipo de encuentros.

Un escenario abierto

El acuerdo alcanzado en 2025 había sido impulsado por Exequiel Ricchezza, antes de la cesión del estadio a la empresa Bilboard, orientada a la producción de espectáculos.

Desde que asumió la gestión, la firma no concretó los eventos anunciados públicamente. En ese marco, la posible salida de este encuentro suma un nuevo interrogante sobre la actividad futura del predio.