«Ponete la camiseta del 89» | Una jornada de encuentro y solidaridad en el Instituto de Mar de Ajó Norte

El próximo sábado 9 de mayo, el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 89 abrirá sus puertas a toda la comunidad educativa para una jornada especial denominada «Ponete la camiseta del 89». En comunicación con Radio Noticias, el profesor Raúl Castro detalló que el evento comenzará a las 13:00 horas con el objetivo de generar un espacio de diálogo y convivencia frente al contexto social actual.

La actividad contará con una variada propuesta gastronómica a cargo de los estudiantes de la carrera de Gastronomía, que incluirá la clásica choriceada, empanadas y pizzas. Además, habrá sectores dedicados a juegos para chicos, música en vivo y un bingo familiar.

Según destacó Castro, la entrada es gratuita y la invitación es abierta a todo el público, buscando transformar al instituto en un canal de encuentro donde la solidaridad y el intercambio le ganen a la disputa cotidiana.