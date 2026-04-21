Se realizó el evento de «Fierreros de La Costa» en Mar de Ajó

El pasado fin de semana, Mar de Ajó fue el epicentro de la pasión automotriz con la realización del Encuentro de Fierreros de La Costa. En diálogo con Radio Noticias, el organizador Alfredo Miyara calificó el evento como «el mejor hasta ahora», destacando no solo la calidad de las máquinas presentes, sino el ambiente familiar que predominó durante las dos jornadas.

La convocatoria reunió a unos 80 vehículos de diversos puntos de la provincia y el país. Miyara subrayó historias de gran esfuerzo, como la de los «Cómplices 600» que viajaron desde La Plata, y un caso excepcional: un participante que recorrió 840 kilómetros andando en su Fiat 600 desde La Pampa para estar presente.

Además de la exhibición, el evento contó con 10 horas consecutivas de bandas en vivo el sábado, consolidándose como un atractivo turístico que generó movimiento en el sector gastronómico y de combustibles en Mar de Ajó y San Bernardo.