El Hospital Municipal de Mar de Ajó celebró ayer, 19 de abril, un nuevo aniversario desde su origen en 1984, consolidándose como uno de los centros de salud más importantes del Partido de La Costa.

El crecimiento del hospital estuvo acompañado desde sus inicios por la comunidad local y por el impulso de la cooperadora ACUnHo, junto a vecinos que promovieron la concreción del proyecto en sus primeras etapas.

En ese marco, una de las referentes de ese proceso, María Cristina Boccia, recordaba en 2020: “Feliz 36 aniversario Hospital Mar de Ajó. Quiero recordar a las instituciones, a los vecinos y a todos los que participaron en ACUnHo desde 1979, hasta lograr concretar esta inauguración”, destacando también el rol de la comunidad como “un bloque de amor y resistencia” frente a las dificultades iniciales.

En esa misma línea, Adolfo Pekaroff señaló: “La comunidad de Mar de Ajó, la cooperadora ACUnHo y un grupo de mujeres lograron que se inicie la primera etapa del hospital, pese a que la normativa provincial lo dificultaba”.

A lo largo de los años, la institución fue ampliando su infraestructura, incorporando servicios y consolidando su rol dentro del sistema de salud pública local.

La jornada también enmarca una convocatoria a movilización para hoy lunes 20 de abril a las 13 horas, con concentración en el hospital.