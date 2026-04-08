La Municipalidad de La Costa lanza su canal oficial de WhatsApp para información directa

Con el objetivo de agilizar la comunicación, la Municipalidad de La Costa puso en funcionamiento su canal oficial de WhatsApp. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Juan de Jesús, busca centralizar en un solo lugar las alertas meteorológicas, novedades de servicios, cronogramas de salud y noticias de gestión, permitiendo que los vecinos reciban la información validada directamente en sus teléfonos celulares sin intermediarios.

Esta nueva herramienta se suma a los canales tradicionales de atención, funcionando como una vía de comunicación unidireccional y dinámica. Según explicaron desde el Ejecutivo, la estrategia apunta a ordenar la circulación de contenidos importantes y garantizar que los datos útiles para la vida cotidiana lleguen de manera clara y oportuna a las 14 localidades del distrito. Los interesados en suscribirse pueden hacerlo de forma gratuita ingresando al sitio oficial lacosta.gob.ar/canal