Gran presente de los deportistas costeros en el ámbito regional y nacional

Durante el inicio del calendario deportivo anual, atletas de variadas disciplinas continúan consolidando su proyección en el deporte, obteniendo resultados relevantes y avanzando en sus respectivos procesos competitivos.

En levantamiento olímpico, Gennaro Misson se consagró ganador del primer torneo zonal del año, disputado en Mar del Plata. El deportista obtuvo el primer puesto en la categoría hasta 70 kilogramos, así como también el primer lugar en la clasificación general por coeficiente Sinclair (over all).

Este resultado le permite acceder a la instancia regional, en la cual deberá alcanzar una marca mínima en el total olímpico para aspirar a la clasificación al Campeonato Nacional. Actualmente, Misson registra marcas de 100 kilogramos en arranque y 125 kilogramos en envión, totalizando 225 kilogramos. De repetir o superar este rendimiento en su próxima competencia, lograría la clasificación directa al Nacional de fin de año.

Por su parte, Felipe Martínez inició su participación en la Liga de Rugby Marplatense representando al Club Pueyrredón Rugby. El jugador mantiene una exigente rutina de entrenamientos, trasladándose entre dos y tres veces por semana a Mar del Plata, donde además compite los días sábados. Asimismo, ha sido convocado a la selección regional de rugby de Mar del Plata.

En voleibol, Tobías Becht, jugador del Club Mar Chiquita Vóley, fue recientemente promovido al plantel de primera división con tan solo 16 años, logrando consolidarse dentro del equipo. El deportista viaja tres veces por semana a Mar del Plata para entrenar, complementando su preparación física con trabajos de potencia en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de La Costa.

Finalmente, Clara Cigara continúa su desarrollo deportivo en el plantel superior “A” del Santa Bárbara Hockey Club, participante de la Liga Metropolitana. Durante el presente año ha sido convocada en reiteradas oportunidades al plantel de Primera División, compartiendo entrenamientos y competencias con jugadoras de alto nivel. Se prevé que en la próxima temporada integre de manera definitiva el equipo principal.