La Costa | Gestiones para mejorar la seguridad vial y el transporte público con PBA

La Municipalidad de La Costa continúa avanzando en gestiones vinculadas a la seguridad vial y al transporte público en el distrito. El plan de acción se enmarca en la iniciativa Cuidar la Vida que impulsa el intendente Juan de Jesús y contempla múltiples intervenciones en distintos ámbitos.

De este modo, De Jesús mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. También participaron la subsecretaria provincial Sandra Mayol; la secretaria de Educación, Amancay López; y el director de Transporte de La Costa, Alejandro Pérez Rivas.

Durante el encuentro, se evaluó el resultado de los operativos de control y prevención llevados a cabo de manera conjunta por la gestión municipal y el gobierno provincial durante la temporada de verano y se dialogó sobre las medidas orientadas a la seguridad de los motociclistas. De Jesús y Marinucci, asimismo, conversaron sobre la puesta en valor de las terminales de ómnibus de La Costa y del Aeródromo de Santa Teresita, entre otros temas.

El encuentro también permitió concretar la entrega de Pases Libres Multimodales para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, fomentando la inclusión y favoreciendo la autonomía. De esta manera, el municipio busca impulsar una movilidad accesible y que contribuya a la integración, entendiendo que el servicio de transporte es clave para garantizar la igualdad de oportunidades.