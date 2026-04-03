Mar de Ajó | Se viene el Festival “Despertar” de Bienestar Integral

El sábado 4 de abril se llevará a cabo en Mar de Ajó el festival “Despertar”, una propuesta orientada al bienestar integral con actividades libres y gratuitas para todas las edades. El evento tendrá lugar de 13.00 a 20.00 en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Sacconi.

“Despertar” se presenta como un espacio de encuentro comunitario que invita a la conexión personal y colectiva a través de distintas prácticas vinculadas al bienestar físico, mental y emocional. Bajo el lema “El arte de florecer”, la propuesta promueve el autocuidado como una forma de desarrollo integral.

La jornada incluirá charlas informativas y educativas, clases abiertas de disciplinas como yoga, meditación, movimiento consciente y terapias sonoras, así como también sesiones breves demostrativas de terapias holísticas. Además, se desarrollará un mercado holístico con la participación de emprendedores locales vinculados al bienestar.

A lo largo del sábado se desarrollarán distintas propuestas, entre ellas una charla sobre salud integral y bienestar emocional, un espacio de sound healing y terapias sonoras, prácticas de Qi Gong basadas en la medicina tradicional china, sesiones de movimiento libre, y actividades centradas en yoga y salud mental.

El cierre del evento estará a cargo de una práctica de yoga terapéutico junto a un espacio de agradecimiento colectivo, dando finalización a la jornada. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables, el autoconocimiento y el acceso a experiencias de bienestar en la comunidad.

Para más información, se encuentra disponible la cuenta oficial del festival en redes sociales: @despertar.festival