Museo de Mar de Ajó | Inicia un ciclo de charlas científicas para escuelas y niveles superiores

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El Director del Museo de Mar de Ajó, Diego Gambetta, anunció en Radio Noticias el inicio de un nuevo año del ciclo de charlas institucionales «El museo va a la escuela». Esta propuesta educativa está diseñada para adaptarse a todos los niveles, desde el primario hasta el universitario, con contenidos renovados que abarcan la paleontología regional, la evolución humana y el poblamiento americano.

Como principal novedad para este 2026, Gambetta presentó la charla «Orígenes», una propuesta orientada a niveles terciarios y universitarios que vincula la filosofía, la ciencia, los mitos y la religión. Esta actividad está relacionada con su última publicación, «Agnosis», y busca generar un espacio de debate profundo en carreras sociales y antropológicas. El museo mantiene además sus puertas abiertas al público general en su horario habitual de invierno, todos los días de 15:00 a 19:00 horas.

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10 abril, 2026 por Educacion Instituciones

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