La Asociación Amigos de la Comedia Municipal convoca a su Asamblea Anual

Este sábado 13 de abril, la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal llevará a cabo su Asamblea General Ordinaria. Durante el encuentro, se renovarán autoridades y se presentará el balance de gestión de un equipo que, según destacó Rubén Tula en diálogo con Radio Noticias, realiza un «trabajo silencioso pero fundamental» para sostener la estructura y el funcionamiento de la Comedia Municipal de Teatro.

De cara a la nueva temporada, Tula hizo hincapié en la importancia de fortalecer la masa societaria de la entidad para poder concretar los proyectos de este año. La invitación está abierta a toda la comunidad: los únicos requisitos para asociarse son ser mayor de 18 años y tener «ganas de hacer algo por la comunidad costera». Los interesados pueden acercarse todos los días directamente al teatro para formalizar su inscripción y participar activamente en el sostenimiento de este espacio cultural que es orgullo del distrito.