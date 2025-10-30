Se viene la 56º Fiesta Nacional de la Corvina Rubia

La 56º edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia tendrá lugar del viernes 14 al domingo 16 de noviembre en el Camping General Lavalle, ubicado en Yrigoyen y Av. Pueyrredón.

La tradicional celebración incluirá shows musicales, una feria artesanal, food trucks y entretenimientos para toda la familia con entrada libre y gratuita.

Cabe destacar que, como parte de la fiesta, el domingo 16 se desarrollará un importante concurso de pesca que repartirá 20 millones de pesos en premios. La inscripción tiene un costo de $100.000, que pueden abonarse en dos cuotas.

Para mayor información es posible contactarse por WhatsApp al (2257) 50-9887, a través del Instagram @fiestacorvinarubia_oficial o mediante Facebook (Fiesta Nacional Corvina Rubia MDA).