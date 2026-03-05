Mar de Ajó recibe la apertura del Circuito Nacional de Surf Adaptado 2026

Por tercer año consecutivo, el Partido de La Costa ha sido elegido como sede para la fecha inaugural del Circuito Nacional de Surf Adaptado. El evento se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en la Playa Deportiva de Mar de Ajó (bajada de calle Moreno). Organizada por la Municipalidad de La Costa y la Asociación Argentina de Surf (ASA), la competencia reunirá a deportistas de todo el país en diversas categorías adaptadas para discapacidades motoras, visuales, auditivas e intelectuales, garantizando los estándares de seguridad necesarios para cada participante.

La jornada contará con un nivel de elite, destacándose la presencia de surfistas con roce internacional que representaron al país en el último Mundial de California 2025. Entre las figuras confirmadas se encuentran el costero Iván Rohr, junto a los mundialistas Georgina Melatini (Mar Chiquita) y Pablo Martínez (Mar del Plata). El evento no solo busca la competencia de alto rendimiento, sino también consolidar el desarrollo federal de la disciplina. Los interesados en participar o recibir informes pueden contactarse a través del correo deporteadaptado@lacosta.gob.ar.