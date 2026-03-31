La escena política local suma un nuevo capítulo dentro del espacio de La Libertad Avanza (LLA) en el Partido de La Costa. La concejal Elizabeth Villalba reapareció en redes sociales con publicaciones centradas en gestión, pero con una particularidad: los comentarios se encuentran restringidos, en medio de cuestionamientos de sectores libertarios que la acusan de haber roto con el espacio.

El dato no pasó desapercibido. En paralelo a sus publicaciones, militantes y simpatizantes libertarios comenzaron a expresar su malestar por fuera de esos canales, señalando que no pueden opinar directamente en sus posteos.

Una de las críticas que circuló en redes fue la de la militante Nara Lubisky, quien planteó: “¿Por qué no dejás que la gente que te votó comente tus publicaciones? ¿Tanto miedo de que te digan lo que piensan de vos?”. En el mismo mensaje, agregó: “El pueblo no olvida cómo nos traicionaste. No hay pastito cortado que arregle lo que hiciste”.

Ruptura y conflicto interno

La tensión no es nueva. Villalba fue objeto de cuestionamientos desde sectores de LLA incluso antes de asumir su banca, en un proceso que derivó en su salida del bloque libertario.

Desde entonces, el conflicto escaló con distintas expresiones públicas: desde intentos de expulsión política hasta la aparición de remeras en su contra, donde se la señala como “traidora”, en una disputa que sigue abierta.

La respuesta: gestión y territorio

En ese contexto, la concejal eligió responder con una estrategia centrada en la gestión. En sus redes, destacó trabajos realizados en San Clemente del Tuyú, particularmente en el entorno del Jardín de Infantes N° 917 y en sectores del barrio San Martín y zona portuaria.

“Este es uno de varios temas en los que venimos trabajando. No todo se comunica ni se resuelve de inmediato, pero hay gestión, seguimiento y resultados”, expresó Villalba en su publicación.

Además, remarcó su posicionamiento político: “Más allá de las diferencias ideológicas, tengo claro que cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los costeros, la responsabilidad es gestionar para que las cosas se hagan”.

Mientras tanto, en el espacio libertario local persisten los cuestionamientos, con reclamos que apuntan tanto a su posicionamiento político como a su forma de comunicación.

El conflicto, lejos de cerrarse, suma nuevos episodios y mantiene abierta la interna libertaria en La Costa.