Se rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Partido de La Costa homenajeará en comunidad a quienes defendieron la soberanía nacional en el conflicto bélico que se inició el 2 de abril de 1982.

La conmemoración impulsada por la Municipalidad de La Costa incluirá la colocación de ofrendas florales en los monumentos alusivos que se encuentran en distintas localidades del distrito, como símbolo de gratitud y profundo respeto.

Este jueves 2, a partir de las 8.30, se rendirá homenaje al marinero Héctor Dufrechou en la Plaza de Mar de Ajó Norte, ubicada en Mitre y Moreno. Luego, en Santa Teresita, se reconocerá a los soldados Aldo Omar Ferreyra (en el Polideportivo Aldo Omar Ferreyra de calle 13 y 45) y José Luis Rodríguez (en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús, de calle 30 y 7).

El acto central, en tanto, se llevará a cabo desde las 10.00 en la Plaza Malvinas Argentinas de Las Toninas, que se encuentra en Avenida 7 entre 36 y 38, con la participación de autoridades, excombatientes, instituciones, vecinas y vecinos, reafirmando una vez más el compromiso con la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.