Se realizarán evaluaciones nutricionales en el Hospital Municipal de zona centro

Por el Día Mundial de la Obesidad, hoy miércoles 4 se realizarán evaluaciones nutricionales en el Hospital Municipal de Santa Teresita.

El servicio se brindará en el hall del centro de salud, ubicado en Avenida 41 y calle 16, entre las 10.00 y las 13.00.

Allí se controlará el peso, la talla, el Índice de masa corporal, el índice cintura-cadera y la grasa visceral con balanza de bioimpedancia.

Quienes se acerquen recibirán folletería de platos saludables y alimentación de acuerdo a su situación nutricional o patología.

Asimismo, se le brindará atención particular a los asistentes que requieran derivación médica y de prácticas de laboratorio para luego continuar la intervención por consultorio.