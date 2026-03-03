Calendario ANSES Marzo 2026 | Cronograma completo de pagos para jubilados, pensionados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, oficializó el esquema de pagos correspondiente al mes de marzo para todas sus prestaciones. El cronograma se encuentra organizado según la terminación del DNI del beneficiario, iniciando el lunes 9 de marzo para los jubilados y pensionados con haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares y Pensiones No Contributivas (PNC).

Por otro lado, los jubilados que superen el haber mínimo y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo comenzarán a percibir sus haberes a partir del 20 de marzo. El calendario también contempla fechas específicas para las asignaciones por Embarazo, Prenatal y Maternidad, mientras que las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las Familiares de PNC tendrán un plazo de cobro extendido para todas las terminaciones de documento, finalizando el 10 de abril.

Guía rápida de inicio de pagos (Marzo 2026)