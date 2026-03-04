El Partido de La Costa se consolida cada año como un destino elegido por quienes buscan cambiar de vida y radicarse cerca del mar. Sin embargo, para muchas familias concretar ese proyecto se enfrenta a una dificultad creciente: encontrar alquiler permanente.

La mayoría de las viviendas del distrito están destinadas al alquiler turístico durante la temporada de verano, lo que reduce considerablemente la disponibilidad de propiedades para contratos anuales.

Vecinos que llegaron recientemente al distrito cuentan que muchas veces deben recorrer inmobiliarias, grupos de redes sociales y avisos particulares durante semanas o incluso meses hasta encontrar una vivienda disponible.

Otro problema frecuente es que algunos propietarios prefieren alquileres temporarios o contratos cortos, lo que obliga a los inquilinos a abandonar la vivienda antes del inicio de la temporada turística.

El crecimiento poblacional del distrito también influye en esta situación. Cada año se suman nuevas familias que eligen radicarse en localidades como Santa Teresita, San Bernardo o Mar de Ajó, atraídas por la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la calidad de vida.

Especialistas del sector inmobiliario coinciden en que el desafío a futuro será equilibrar la actividad turística con la demanda habitacional permanente de quienes viven todo el año en el distrito.

Mientras tanto, para muchas familias, conseguir alquiler permanente en el Partido de La Costa continúa siendo uno de los principales obstáculos para establecerse definitivamente frente al mar.