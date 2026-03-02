La apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso no fue solo un discurso presidencial. Fue también una escena de fuerte contenido político, con mensajes hacia la oposición, señales hacia el oficialismo y movimientos que empiezan a perfilar el tablero electoral de cara a 2027.

El presidente Javier Milei convirtió la Asamblea Legislativa en una tribuna de reafirmación ideológica y de confrontación directa con la oposición. Pero detrás de los números económicos y los anuncios de reformas estructurales, la verdadera rosca estuvo en los gestos, las presencias y los alineamientos.

Un discurso con destinatarios claros

Más allá del repaso económico —equilibrio fiscal, baja de inflación, crecimiento y reforma laboral— el Presidente dedicó buena parte de su intervención a confrontar con el kirchnerismo y a marcar diferencias con el modelo anterior.

El tono fue marcadamente político, con reiteradas alusiones a la “casta”, a los “empresarios prebendarios” y a lo que definió como intentos desestabilizadores durante el último año.

En paralelo, dejó un mensaje hacia el Congreso: anticipó un año de fuerte actividad legislativa con hasta 90 proyectos estructurales, consolidando lo que definió como “el año calendario de la reforma”.

El mensaje implícito fue claro: el oficialismo se siente fortalecido tras las últimas victorias electorales y busca acelerar el ritmo de transformación institucional.

Presencias que dicen más que los discursos

En ese contexto político cargado, volvió a destacarse la presencia de la dirigente bonaerense de La Libertad Avanza, Roxana Cavallini, quien participó nuevamente en la inauguración de sesiones en el Congreso de la Nación.

Minutos antes del inicio formal del acto, Cavallini había publicado en su cuenta de Instagram una imagen desde el recinto, anticipando que se encontraba aguardando el discurso presidencial. El gesto no pasó desapercibido dentro del espacio libertario.

Su presencia no es menor en clave provincial. En el armado bonaerense de La Libertad Avanza, Cavallini mantiene una cercanía política con Sebastián Pareja, uno de los principales articuladores del espacio en la provincia de Buenos Aires y hombre de diálogo directo con Nación.

Posicionamiento rumbo a 2027

Dentro de la rosca libertaria bonaerense, hay quienes interpretan que la reiterada participación de Cavallini en actos institucionales de alto nivel la consolida dentro del círculo de confianza del espacio.

Su vínculo con Pareja y la cercanía con el armado nacional la posicionan estratégicamente en un escenario donde el oficialismo ya empieza a proyectar liderazgos de mediano plazo.

Si bien aún falta para el calendario electoral fuerte, en política las señales importan. Y estar en el recinto, en primera línea, en una de las sesiones más importantes del año legislativo, no es un dato menor.

La foto política que deja la Asamblea

La apertura legislativa dejó varias capas de lectura:

Un Presidente que redobló la apuesta reformista.

Una oposición interpelada directamente en el recinto.

Un oficialismo que muestra cohesión y confianza.

Y dirigentes provinciales que comienzan a tomar volumen dentro del esquema nacional.

En la provincia de Buenos Aires, donde se libra una de las batallas políticas más determinantes del país, cada gesto suma. Y en esa construcción, la presencia de Roxana Cavallini vuelve a ubicarla dentro del radar político de La Libertad Avanza, con proyección hacia los próximos desafíos electorales.

La rosca ya empezó. Y 2027, aunque parezca lejos, comienza a jugarse ahora.