Ejercicio “Candú IV”: La Costa fue escenario de maniobras conjuntas del Ejército y la Armada

El Partido de La Costa volvió a posicionarse como escenario estratégico para ejercicios militares conjuntos. En el marco del Ejercicio “Candú IV”, el Ejército Argentino y la Armada Argentina realizaron maniobras combinadas en la costa atlántica, con epicentro en Santa Teresita, Costa Chica y Las Toninas.

De acuerdo con la cobertura especializada publicada por Zona Militar, el operativo incluyó despliegue de unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, participación de la Aviación de Ejército, medios navales de la Armada y elementos de apoyo logístico y comunicaciones.

Las ejercitaciones contemplaron:

  • Operaciones aerotransportadas
  • Asaltos aéreos con helicópteros
  • Desembarcos anfibios desde unidades navales
  • Operaciones de comandos en zona costera

El objetivo principal fue entrenar la proyección rápida de fuerzas y la recuperación de objetivos estratégicos, fortaleciendo la coordinación entre fuerzas en escenarios litorales.

Impacto en el Partido de La Costa

El despliegue fue visible durante varios días y generó fuerte repercusión entre turistas y vecinos, especialmente en sectores de playa donde se observaron embarcaciones tácticas y movimientos coordinados de tropas.

Si bien este tipo de ejercicios se realizan periódicamente en distintos puntos del país, la elección del litoral costero bonaerense vuelve a confirmar la relevancia geográfica del Partido de La Costa para entrenamientos conjuntos.

Las actividades se extenderán hasta el 3 de marzo, en el marco del programa anual de adiestramiento militar.

Desde lo local, el operativo dejó postales poco habituales para la temporada: helicópteros sobrevolando la costa, efectivos en formación y maniobras anfibias frente a turistas que seguían cada movimiento con asombro.

2 marzo, 2026

