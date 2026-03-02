El ciclo lectivo 2026 comenzó con paro docente en la provincia de Buenos Aires y el Partido de La Costa registró adhesión en distintos establecimientos educativos.

La medida fue impulsada por sectores gremiales que reclaman una mejora salarial acorde a la inflación y una nueva convocatoria a paritarias. También plantean la necesidad de mayores inversiones en infraestructura escolar.

En La Costa, el impacto fue dispar: algunas escuelas iniciaron normalmente, mientras que en otras no hubo clases debido al alto nivel de adhesión al paro.

Desde los gremios no descartan nuevas medidas si no se alcanza un acuerdo en los próximos días, en un conflicto que vuelve a poner en el centro la discusión salarial docente en el inicio del calendario escolar.