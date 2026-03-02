Paro docente en La Costa: varias escuelas iniciaron el ciclo sin clases

Gemini Generated Image fimo8cfimo8cfimo

El ciclo lectivo 2026 comenzó con paro docente en la provincia de Buenos Aires y el Partido de La Costa registró adhesión en distintos establecimientos educativos.

La medida fue impulsada por sectores gremiales que reclaman una mejora salarial acorde a la inflación y una nueva convocatoria a paritarias. También plantean la necesidad de mayores inversiones en infraestructura escolar.

En La Costa, el impacto fue dispar: algunas escuelas iniciaron normalmente, mientras que en otras no hubo clases debido al alto nivel de adhesión al paro.

Desde los gremios no descartan nuevas medidas si no se alcanza un acuerdo en los próximos días, en un conflicto que vuelve a poner en el centro la discusión salarial docente en el inicio del calendario escolar.

Etiquetas:

2 marzo, 2026 por Educacion

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador