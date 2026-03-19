Reforma electoral | El Gobierno busca eliminar o modificar las PASO antes de mitad de año

El Gobierno Nacional ha decidido acelerar el debate para una reforma estructural del sistema electoral argentino, con el objetivo de tratarla en el Congreso durante el primer semestre de 2026. Aprovechando que este es un año sin calendario electoral, la Casa Rosada busca implementar dos cambios clave: la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional y una revisión profunda de las PASO, que podría derivar en su modificación o eliminación definitiva.

La estrategia del Ejecutivo consiste en abrir una mesa de negociación con gobernadores y bloques opositores para alcanzar los consensos necesarios. Los argumentos principales para avanzar con esta medida son la reducción de los costos del sistema político y la simplificación del proceso de votación. Con la Boleta Única, el Gobierno apunta además a mejorar la transparencia y evitar irregularidades como el faltante de boletas partidarias, instalando una agenda de cambios institucionales antes de que comience la carrera hacia las próximas elecciones.