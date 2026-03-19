En política nadie regala nada, y en el Partido de La Costa mucho menos. Esta vez, el que decidió no esperar invitación fue Matías Porta, que se coló —o lo colaron— en la foto de Parque Norte como representante local del PRO, desplazando en los hechos a la dirigencia que hasta ahora venía ocupando ese lugar.

No fue un gesto menor. En un encuentro donde Mauricio Macri bajó línea y reunió a dirigentes nacionales para ordenar el tablero, Porta no solo estuvo: fue validado. O como se comenta en la rosca, “lo levantaron”.

Y en política, que te levanten en Parque Norte no es protocolo: es mensaje.

De afuera de LLA a adentro del PRO

Hace no tanto, Porta había quedado corrido del armado de La Libertad Avanza en La Costa, cuando el lugar lo terminó ocupando Pachu Junco. Ahora, con otro sello y otra estrategia, reaparece con ganas de discutir poder real.

El dato que incomoda en algunos sectores es que su presencia en Parque Norte no fue decorativa. En un evento con dirigentes de peso, el dirigente costero apareció como la cara local del espacio, en un movimiento que reordena —o desordena— la interna.

Mientras tanto, nombres como Roxana Cavallini siguen en el radar, pero con un escenario que empieza a cambiar.

“Portagonista”, versión costa atlántica

Macri fue claro: el PRO quiere ser “protagonista” en 2027. En La Costa, la bajada parece tener nombre propio.

Porque si el mensaje nacional es protagonismo, en clave local ya hay quienes hablan de “Portagonista”. No solo por el juego de palabras, sino porque Porta empieza a ocupar un lugar que hasta hace poco no tenía.

Y lo hace en medio de una interna caliente, con jóvenes libertarios que vienen marcando territorio y sectores que todavía no terminan de reacomodarse tras el cierre electoral pasado.

Rosca, señales y disputa

En la lógica costera, donde todo se mide en gestos, la foto de Parque Norte dejó varias lecturas. La principal: alguien decidió cambiar interlocutores.

Mientras algunos siguen mirando al cielo en busca de señales políticas, Porta eligió otro camino: bajar a la arena y meterse en la rosca.

Sin demasiadas vueltas, con aval nacional y con una palabra que empieza a repetirse más de lo esperado: Portagonista.