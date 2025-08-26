La campaña en el Partido de La Costa sumó un nuevo capítulo de humor político. El candidato a primer concejal por Nuevos Aires, Matías Porta, decidió no pasar desapercibido y levantó una gigantografía de 17 metros de ancho por 3 de alto en la esquina de calle 41 y 16 de Santa Teresita, justo frente al Hospital.
El cartel, que puede verse desde la ruta, lleva la consigna: “Matías Porta, el único voto útil”. Y ya se convirtió en tema obligado de charla entre vecinos, militantes y opositores.
El terreno de la “mufa”
Los memoriosos no tardaron en señalar que ese terreno ya fue usado por otros candidatos en campañas pasadas… y ninguno terminó muy bien en las urnas. Pero Porta no se achicó: cuentan que una gitana le dijo que con ese cartel ahí “la rompía”. Así, desafió al maleficio y apostó a lo grande.
Mira el video aca: VIDEO
ImPORTA jugar con las palabras
Lo curioso es que, además de tamaño, el cartel trajo ingenio. Su lema ya lo dice: “El voto útil sí imPORTA”. Pero la creatividad militante sumó variantes:
- TransPORTA esperanza.
- AcomPORTA la voz de los vecinos.
- SoPORTA las críticas, pero sigue de pie.
- RePORTA soluciones.
- ImPORTA lo que pasa en tu barrio.
- DesPORTA prejuicios.
- ExPORTA ideas nuevas.
Entre gitanas y gigantografías
Lo cierto es que, supersticiones aparte, Porta logró lo que buscaba: que se hable de él. Con un cartel que domina la esquina y que se ve desde la ruta, ya no importa tanto si la cábala funciona o no. En una campaña con tantas boletas, el que se gana la charla cotidiana, se gana también un lugar en la cabeza del votante.