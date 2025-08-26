La campaña en el Partido de La Costa sumó un nuevo capítulo de humor político. El candidato a primer concejal por Nuevos Aires, Matías Porta, decidió no pasar desapercibido y levantó una gigantografía de 17 metros de ancho por 3 de alto en la esquina de calle 41 y 16 de Santa Teresita, justo frente al Hospital.

El cartel, que puede verse desde la ruta, lleva la consigna: “Matías Porta, el único voto útil”. Y ya se convirtió en tema obligado de charla entre vecinos, militantes y opositores.

El terreno de la “mufa”

Los memoriosos no tardaron en señalar que ese terreno ya fue usado por otros candidatos en campañas pasadas… y ninguno terminó muy bien en las urnas. Pero Porta no se achicó: cuentan que una gitana le dijo que con ese cartel ahí “la rompía”. Así, desafió al maleficio y apostó a lo grande.

Mira el video aca: VIDEO

ImPORTA jugar con las palabras

Lo curioso es que, además de tamaño, el cartel trajo ingenio. Su lema ya lo dice: “El voto útil sí imPORTA”. Pero la creatividad militante sumó variantes:

TransPORTA esperanza.

esperanza. AcomPORTA la voz de los vecinos.

la voz de los vecinos. SoPORTA las críticas, pero sigue de pie.

las críticas, pero sigue de pie. RePORTA soluciones.

soluciones. ImPORTA lo que pasa en tu barrio.

lo que pasa en tu barrio. DesPORTA prejuicios.

prejuicios. ExPORTA ideas nuevas.

Entre gitanas y gigantografías

Lo cierto es que, supersticiones aparte, Porta logró lo que buscaba: que se hable de él. Con un cartel que domina la esquina y que se ve desde la ruta, ya no importa tanto si la cábala funciona o no. En una campaña con tantas boletas, el que se gana la charla cotidiana, se gana también un lugar en la cabeza del votante.