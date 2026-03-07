Los recortes dispuestos por el Gobierno nacional comienzan a reflejarse con fuerza en la economía del Partido de La Costa. Según informó el secretario general de Gobierno del municipio, Gustavo Caruso, alrededor de 1.500 beneficiarios dejarán de percibir desde mayo el ingreso mensual del programa Volver al Trabajo (VAT), lo que implicará una reducción estimada de más de 117 millones de pesos por mes en la circulación económica local.

El tema fue abordado durante una entrevista realizada por el periodista Carlos Bron en el programa La Primera Mañana de Radio Noticias Web FM 105.7.

De acuerdo con los datos difundidos, cada beneficiario recibe actualmente 78.000 pesos mensuales. Con la interrupción del programa, el impacto directo en el distrito será de aproximadamente $117.000.000 mensuales que dejarán de ingresar a la economía del Partido de La Costa.

Impacto en beneficiarios locales

Durante la entrevista, Caruso explicó que el recorte afectará a vecinos que actualmente forman parte del programa que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo.

“En el Partido de La Costa tenemos cerca de 1.500 beneficiarios que desde mayo dejarán de percibir los 78 mil pesos mensuales del programa. Ese dinero circula en la economía local y su ausencia va a tener impacto en muchos hogares”, indicó.

Según se informó, el Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que el programa Volver al Trabajo finalizará sus pagos mensuales en mayo. A partir de entonces, el esquema se transformaría en un sistema orientado a capacitaciones laborales con certificación.

Sin embargo, desde el municipio señalaron que aún no hay precisiones sobre cómo se implementará el nuevo esquema ni si todos los actuales beneficiarios podrán acceder a las capacitaciones.

Reunión con Nación y falta de definiciones

Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y Administración de la Municipalidad de La Costa mantuvieron recientemente una reunión virtual con autoridades del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Empleo nacional.

En ese encuentro, según indicaron desde el municipio, no se pudo confirmar si habrá cupos para todos los beneficiarios actuales ni de qué manera se implementará el nuevo sistema de capacitación laboral.

“Nos informaron que todavía no está definido cómo será el traspaso de un programa a otro y tampoco pudieron precisar si todos los beneficiarios van a tener lugar en el nuevo esquema”, explicó el funcionario.

Críticas al rumbo económico

En el mismo diálogo radial, Caruso también cuestionó las prioridades del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Mientras se les bajan impuestos a las tabacaleras, se eliminan ayudas que llegaban a los sectores más necesitados. Son decisiones que terminan afectando directamente a nuestras comunidades”, sostuvo.

El funcionario remarcó que los recortes del Gobierno nacional ya comienzan a sentirse en distintas áreas y advirtió que la reducción de ingresos en programas sociales tiene un efecto inmediato en las economías locales, especialmente en distritos turísticos como el Partido de La Costa.