La familia y allegados de Lukas Medina difundieron en redes sociales un mensaje de agradecimiento dirigido al equipo médico y al personal del Hospital de Mar de Ajó, luego de la atención recibida durante una internación en la Unidad de Terapia Intensiva.

En la publicación, los familiares señalaron que durante los días de internación pudieron conocer de cerca el trabajo que realiza el personal de salud en el centro asistencial.

“Pudimos ser testigos del sacrificio, la vocación y el compromiso de cada persona en su rol. Entendimos lo que significa trabajar bajo presión, sostener la vida cuando cada minuto cuenta y hacerlo además en plena temporada, cuando la terapia intensiva se encuentra saturada de pacientes de gravedad”, expresaron.

Según indicaron, el joven atravesó un cuadro delicado y destacaron la intervención de distintos sectores del hospital durante el proceso de atención médica.

“Le salvaron la vida. Y eso no es algo mínimo. Es una verdad que llevaremos siempre con nosotros”, afirmaron en el mensaje.

En el texto también resaltaron el acompañamiento del equipo de enfermería de terapia intensiva, al que describieron como un apoyo constante durante los momentos más complejos de la internación. Asimismo, valoraron el trabajo de los médicos que realizaron el seguimiento diario del paciente.

“Estuvieron permanentemente atentos a cada cambio, tomando decisiones complejas, evaluando riesgos y ajustando tratamientos. Nos hablaron con claridad, con respeto y con humanidad”, señalaron.

La familia también hizo referencia al trabajo de los especialistas que participaron en la instancia quirúrgica y al resto del personal del hospital.

“Queremos agradecer a los neurocirujanos, al equipo de cirugía y a cada trabajador del hospital: personal de limpieza, camilleros y administrativos. Todos forman parte del mismo engranaje que sostiene vidas”, agregaron.

En el cierre del mensaje, los familiares de Lukas Medina remarcaron que decidieron compartir públicamente la experiencia para reconocer el trabajo del sistema de salud local.

“Sabemos que muchas veces se escuchan críticas al sistema de salud, pero también sentimos la responsabilidad de decir lo que sí funciona y lo que salva vidas”, concluyeron.

El mensaje finalizó con un agradecimiento directo al hospital y a su personal: “Gracias Hospital de Mar de Ajó. Gracias a su gente por cuidar a Lukas como si fuera propio”.