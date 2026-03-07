Ruta 11 | Sancionaron a un micro y a un auto por sobrepasos prohibidos

Con el objetivo de prevenir acciones que pongan en riesgo la vida de terceros, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, aplicó la política de Tolerancia Cero ante maniobras peligrosas al detener y labrar las actas correspondientes a los conductores de un micro y de un auto particular en el que viajaba un matrimonio junto a sus mascotas. Ambos habían sobrepasado a otros vehículos pese a la presencia de doble línea amarilla que indica la prohibición de adelantamiento.

Los hechos tuvieron lugar en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del partido de General Pueyrredon, y fueron detectados por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. Las infracciones, junto con la intercepción de los vehículos y la confección de las actas, quedaron registradas en las cámaras de la flota oficial y en las bodycams del personal de Transporte, que transmiten en vivo al Centro de Monitoreo Vial.

“La responsabilidad nuestra es hacer cumplir las normas, pero la responsabilidad de todos también es respetarlas. La gran mayoría de los siniestros se producen por acciones imprudentes de los propios conductores”, destacó el ministro Marinucci. Y agregó respecto de las sanciones: “No queremos recaudar con multas; estamos ejecutando acciones de prevención para el cuidado de la vida”.

El adelantamiento en presencia de doble línea amarilla constituye un grave peligro tanto para quienes realizan la maniobra como para el resto de los usuarios de la vía. Esta acción está terminantemente prohibida por la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927, ya que la señalización indica la imposibilidad de visualizar vehículos que circulan de frente o la presencia de curvas o accesos sobre la traza. La política de Tolerancia Cero para reducir maniobras peligrosas es uno de los ejes de la gestión provincial para salvaguardar vidas en rutas, calles y autopistas bonaerenses.

En ese sentido, la cartera que conduce Marinucci reforzó la seguridad vial durante la reciente temporada estival mediante el Operativo de Sol a Sol, con postas de control en accesos y terminales para verificar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante, el uso del cinturón de seguridad y del casco en motociclistas, entre otras medidas orientadas a fortalecer el cuidado de la comunidad.