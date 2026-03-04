La búsqueda de Alejandro, el hombre reportado como desaparecido en la localidad de Costa del Este, continúa generando preocupación entre familiares, vecinos y autoridades del Partido de La Costa.

Desde que se radicó la denuncia por su desaparición, se activó un operativo que incluye la participación de fuerzas de seguridad, personal de rescate y la colaboración de vecinos que difundieron el caso a través de redes sociales.

Según trascendió, Alejandro fue visto por última vez en la zona de Costa del Este, lo que motivó rastrillajes y recorridas en distintos sectores del distrito para intentar obtener pistas sobre su paradero.

Familiares del hombre desaparecido solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda ayudar a localizarlo sea comunicada inmediatamente a las autoridades policiales.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan trabajando para reconstruir los últimos movimientos del hombre y avanzar en la investigación.

La preocupación crece entre allegados y vecinos, quienes mantienen activa la difusión del caso con la esperanza de obtener datos que permitan dar con su paradero.