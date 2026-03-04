Continúa la búsqueda de Alejandro, desaparecido en Costa del Este

La búsqueda de Alejandro, el hombre reportado como desaparecido en la localidad de Costa del Este, continúa generando preocupación entre familiares, vecinos y autoridades del Partido de La Costa.

Desde que se radicó la denuncia por su desaparición, se activó un operativo que incluye la participación de fuerzas de seguridad, personal de rescate y la colaboración de vecinos que difundieron el caso a través de redes sociales.

Según trascendió, Alejandro fue visto por última vez en la zona de Costa del Este, lo que motivó rastrillajes y recorridas en distintos sectores del distrito para intentar obtener pistas sobre su paradero.

Familiares del hombre desaparecido solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda ayudar a localizarlo sea comunicada inmediatamente a las autoridades policiales.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan trabajando para reconstruir los últimos movimientos del hombre y avanzar en la investigación.

La preocupación crece entre allegados y vecinos, quienes mantienen activa la difusión del caso con la esperanza de obtener datos que permitan dar con su paradero.

4 marzo, 2026

