En Villa Gesell la temporada pasó… pero la resaca quedó. No en la playa, sino en las cuentas. Y cuando la caja aprieta, la política deja de ser discurso y pasa a ser decisiones incómodas.

El intendente Gustavo Barrera, uno de los nombres alineados con Axel Kicillof, quedó en el centro de un conflicto que tiene todos los condimentos: ajuste, gremios fuertes y una interna que cruza al propio peronismo.

Menos temporada, más realidad

La ecuación es simple, aunque nadie quiera decirla así: si hay menos movimiento, hay menos plata. Y si hay menos plata, sostener estructuras —municipales o privadas— se vuelve cada vez más difícil.

En ese escenario, el recorte del servicio de barrido en Gesell no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una adaptación forzada a una nueva realidad económica.

Porque el problema no es solo Gesell. Es la postal de muchos distritos turísticos donde la temporada ya no alcanza para equilibrar el año.

El factor Camioneros

Del otro lado aparece Camioneros, un gremio con peso propio, capacidad de presión y salarios que, comparados con otros sectores, juegan en otra liga.

Y ahí está el nudo del conflicto.

Porque ajustar en servicios donde interviene Camioneros no es lo mismo que tocar cualquier otro engranaje. El margen político es más chico y el costo, más alto.

En la rosca local lo resumen sin vueltas: todos hablan de cuidar el trabajo, pero no todos los trabajos cuestan lo mismo.

Peronismo vs peronismo

Lo curioso —o lo previsible— es que la tensión no se da entre espacios opuestos, sino dentro del mismo universo político.

Un intendente alineado con la Provincia, un gremio históricamente cercano al peronismo y una decisión de ajuste que incomoda a todos.

Nadie quiere quedar del lado del recorte. Nadie quiere pagar el costo del conflicto. Pero alguien firma.

Cuando la política se queda sin margen

En Gesell, como en otros municipios, la discusión de fondo empieza a asomar: ¿hasta dónde se puede sostener el esquema actual cuando el dinero no alcanza?

Porque la política local siempre tuvo una lógica: contener, sostener, aguantar. Pero cuando la economía cambia, esa lógica empieza a crujir.

Y ahí aparecen decisiones que antes eran impensadas.

Final abierto (y con tribunales en el horizonte)

Por ahora, el conflicto sigue en la calle. Pero en voz baja, tanto de un lado como del otro, ya se empieza a hablar de otro escenario.

Entre el endeudamiento municipal, la necesidad de ajustar servicios y el reclamo de los trabajadores, todo indica que la discusión podría mudarse a la Justicia.

Cuando eso pase, la rosca cambia de escenario. Y lo que hoy es protesta, mañana puede ser expediente.