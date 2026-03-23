La Costa abre las inscripciones para más de 20 talleres culturales gratuitos

La Municipalidad de La Costa anunció la apertura de inscripciones para su ciclo de actividades culturales 2026. La propuesta, de carácter libre y gratuito, abarca una amplia variedad de disciplinas que incluyen cerámica, teatro, circo, danza, instrumentos musicales, artes visuales, yoga y talleres de cocina, entre otros. Las clases están diseñadas para todas las edades y se distribuirán en los distintos centros culturales y paradores del distrito para garantizar el acceso en todas las localidades.

Los interesados deben acercarse a los espacios culturales de 17:00 a 21:00 horas con fotocopia del DNI y completar la planilla de inscripción. Las actividades comenzarán oficialmente el próximo 6 de abril. Los puntos de inscripción habilitados son los Multiculturales de Mar de Ajó y San Bernardo, el Centro Cultural de Las Toninas, la Casa de la Cultura y la Memoria en Mar del Tuyú, el CAPS de San Clemente y los Paradores Municipales.