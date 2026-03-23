La Costa abre las inscripciones para más de 20 talleres culturales gratuitos

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La Municipalidad de La Costa anunció la apertura de inscripciones para su ciclo de actividades culturales 2026. La propuesta, de carácter libre y gratuito, abarca una amplia variedad de disciplinas que incluyen cerámica, teatro, circo, danza, instrumentos musicales, artes visuales, yoga y talleres de cocina, entre otros. Las clases están diseñadas para todas las edades y se distribuirán en los distintos centros culturales y paradores del distrito para garantizar el acceso en todas las localidades.

Los interesados deben acercarse a los espacios culturales de 17:00 a 21:00 horas con fotocopia del DNI y completar la planilla de inscripción. Las actividades comenzarán oficialmente el próximo 6 de abril. Los puntos de inscripción habilitados son los Multiculturales de Mar de Ajó y San Bernardo, el Centro Cultural de Las Toninas, la Casa de la Cultura y la Memoria en Mar del Tuyú, el CAPS de San Clemente y los Paradores Municipales.

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23 marzo, 2026 por Cultura

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