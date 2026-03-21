Deportistas locales brillan en competencias nacionales e internacionales

El Partido de La Costa continúa consolidándose como un semillero de talentos gracias al trabajo en los Polideportivos, Natatorios y el Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMARD). En las últimas semanas, varios atletas del distrito han logrado hitos históricos: Clara Cigara se convirtió en la primera costera en jugar en la Primera División del hockey metropolitano (Club Santa Bárbara), mientras que en básquet, Joaquín Valerga, Martina Díaz y Alejo Espíndola ganan terreno en importantes clubes de La Plata y Mar del Plata.

A nivel internacional, la bandera de La Costa llega a lo más alto: el ciclista Lucas Vilar se entrena en Suiza de cara a las Copas del Mundo, el surfista adaptado Pablo Machado clasificó al Panamericano en Panamá, y Giuliana Gamba representará al país con «Las Kamikazes» en el Mundial de Beach Handball en Serbia. Estos logros son el resultado de un sistema de deporte gratuito y de elite que acompaña el esfuerzo de las familias y entrenadores locales.