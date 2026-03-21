La Iglesia de San Bernardo del Tuyú compartió la historia de Xavier, un joven de 21 años que comenzó su recorrido espiritual dentro de la comunidad parroquial.

Según relataron desde la institución, el joven se acercó con inquietudes y, acompañado por miembros de la comunidad, fue profundizando su vínculo con la fe hasta tomar la decisión de bautizarse.

En los últimos días, además, recibió por primera vez la Eucaristía, en una ceremonia que marcó un nuevo paso en su camino religioso.

Actualmente, participa activamente como monaguillo en las celebraciones diarias.

Desde la parroquia destacaron que la experiencia refleja la importancia del acompañamiento comunitario y señalaron que “la fe se construye paso a paso y en comunidad”.