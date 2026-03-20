Abren la inscripción al curso de Producción Apícola 2026 en Las Chacras de General Lavalle

Se encuentra abierta la convocatoria para el Curso de Producción Apícola, una formación diseñada tanto para principiantes como para quienes busquen perfeccionarse en la crianza y el cuidado de abejas. El objetivo de la capacitación es brindar las herramientas necesarias para la obtención de miel y derivados, promoviendo una actividad agropecuaria con gran potencial en la región. El curso tendrá una modalidad teórico-práctica, lo que permitirá a los alumnos adquirir experiencia directa en el manejo de colmenas.

La cursada comenzará el martes 31 de marzo de 2026 a las 14:00 horas y se dictará de manera presencial en la sede de la Asociación Civil de Las Chacras, en la localidad de Paraje Las Chacras. Los interesados en participar ya pueden asegurar su lugar completando el formulario de inscripción digital disponible de manera online.