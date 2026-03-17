Del “no son 30 mil” a “limpiemos al General”: polémica en Mar de Ajó

Una intervención realizada por jóvenes vinculados a La Libertad Avanza en el monumento “San Martín y el Mar”, en Mar de Ajó, volvió a cruzar política, símbolos e interpretación pública en el Partido de La Costa.

Las imágenes difundidas en redes muestran a militantes realizando tareas de limpieza sobre la obra —que representa a José de San Martín sobre la goleta Moctezuma— y la colocación de un cartel alusivo. “Limpiamos el monumento… no queremos ser como los que manchan nuestra historia”, expresaron.

El gesto, presentado como una acción de puesta en valor, abrió sin embargo otra discusión: quién puede intervenir sobre el patrimonio público y bajo qué reglas.

Entre la buena intención y la posible falta

En términos generales, los monumentos emplazados en espacios públicos dependen del ámbito municipal, por lo que cualquier intervención —incluso una limpieza— suele requerir autorización previa.

En ese marco, la acción puede leerse en dos planos: por un lado, como una iniciativa con intención positiva; por otro, como una posible contravención administrativa si no contó con aval oficial.

Hasta el momento, no trascendió la existencia de denuncias ni presentaciones formales por lo ocurrido, ni tampoco una postura oficial del Municipio.

Antecedentes y sensibilidades

El episodio también reactivó comentarios en ámbitos locales. En los pasillos municipales se menciona que en algún momento existieron planteos vinculados al autor de la obra, el artista plástico Ricardo D’Emilio —oriundo de Santa Teresita y conocido como “Tan”—, lo que suma un elemento más a la discusión sobre intervenciones en la pieza.

La obra “San Martín y el Mar”, que incluye la figura del libertador sobre la goleta Moctezuma, forma parte del patrimonio simbólico de la ciudad.

Y hay un dato que no pasó inadvertido: tiempo atrás, los Bomberos Voluntarios debieron gestionar durante meses autorizaciones para realizar tareas de mantenimiento en ese mismo espacio. Un contraste que alimenta la comparación con la reciente intervención, resuelta en pocas horas y con amplia difusión en redes.

Política, símbolos y escena pública

Entre consignas, gestos y redes sociales, la escena deja una lectura que va más allá de la limpieza: cómo los distintos espacios políticos se vinculan con los símbolos históricos y el espacio público.

Y en ese cruce, donde conviven relato, acción y normativa, el monumento a San Martín vuelve a quedar en el centro de una discusión que, lejos de cerrarse, recién empieza.