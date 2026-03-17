Día de la Memoria en La Costa | Actividades a 50 años del golpe cívico-militar

La Municipalidad de La Costa convocó a la comunidad a participar de la jornada conmemorativa por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se llevará a cabo este martes 24 de marzo en Santa Teresita. Bajo las consignas «Son 30.000» y «Porque la Memoria se construye y se activa con la Justicia y la Cultura como banderas», el distrito reafirma su compromiso con los derechos humanos al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura.

El cronograma comenzará a las 9:00 con una movilización desde Av. 32 y Calle 8, seguida por el acto protocolar en el Paseo de la Memoria (Av. Costanera y Av. 32), donde se realizará la tradicional ofrenda floral al mar. A partir de las 11:30, la jornada continuará con diversas expresiones artísticas y culturales para mantener vivo el recuerdo de los 30.000 detenidos-desaparecidos y fortalecer el Estado de Derecho.