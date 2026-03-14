Abren las inscripciones 2026 para adultos en los CENS

La Municipalidad de La Costa informó que se encuentra abierta la inscripción para jóvenes, adultos y adultos mayores que deseen iniciar o completar sus estudios secundarios en los Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS). Aunque la inscripción permanece abierta todo el año, quienes deseen comenzar el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2026 tienen tiempo de anotarse hasta el 1 de abril. El único requisito es ser mayor de 18 años y presentar fotocopia de DNI, partida de nacimiento y constancia de estudios previos (primarios completos o analítico parcial de secundario).

La oferta educativa está distribuida en las tres zonas del distrito con diversas orientaciones: