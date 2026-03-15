General Madariaga | Silvina Batakis y Carlos Santoro coordinan la etapa final de 70 nuevas viviendas

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, recibió al intendente de General Madariaga, Carlos Santoro, con el objetivo de ultimar los detalles para la entrega de un importante desarrollo habitacional en el Barrio Belgrano. El encuentro se centró en la planificación de las obras de infraestructura necesarias para completar las 70 viviendas que integran el proyecto, permitiendo que igual número de familias dejen de alquilar para acceder al techo propio.

El complejo habitacional presenta una combinación de métodos constructivos: 14 unidades se levantaron mediante sistema industrializado y las 56 restantes con el sistema tradicional. Cada vivienda cuenta con una superficie de 58,5 metros cuadrados y dos dormitorios. Durante la reunión, Batakis subrayó la importancia de la obra pública como motor de la economía regional y reafirmó el compromiso del gobernador Kicillof de mantener un Estado presente y eficiente en cada municipio.