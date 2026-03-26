80 años de identidad | Santa Teresita se prepara para vivir su 40º Fiesta Nacional Aniversario

Del viernes 27 al domingo 29 de marzo, Santa Teresita festeja ocho décadas de historia con una celebración que reunirá a toda la comunidad en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús (Calle 7 entre 29 y 30). El evento, organizado por la Comisión de Festejos con apoyo municipal, conmemora la fundación de la localidad ocurrida el 3 de marzo de 1946 y ofrecerá tres jornadas cargadas de espectáculos musicales, danza, ferias gastronómicas y actividades para la familia.

El cronograma destaca el sábado 28 como el día central, iniciando a las 16:00 con el tradicional desfile cívico institucional desde la Carabela Santa María hasta la plaza, seguido por la elección de las nuevas representantes de la Fiesta. Durante las tres noches, desde las 20:30, el escenario principal contará con la participación de la Guardia de Santa Teresita y una variada grilla de artistas locales y regionales, cerrando el domingo con shows en vivo y un patio de kermés y artesanos que busca reafirmar la identidad costera.