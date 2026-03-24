A 50 años del golpe de Estado de 1976, el Partido de La Costa volvió a salir a la calle para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una jornada marcada por la participación de vecinos, organizaciones y espacios políticos.

La movilización reunió a distintos sectores en un acto donde la memoria colectiva, los derechos humanos y la historia reciente fueron eje central. Con consignas, intervenciones artísticas y expresiones culturales, la convocatoria puso en primer plano la necesidad de sostener el ejercicio de recordar.

Durante la jornada, se hicieron presentes organizaciones sociales, agrupaciones políticas y referentes locales, en un contexto donde la fecha adquiere un significado especial al cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura militar.

Memoria, territorio y participación

El acto se desarrolló en un clima de respeto, con intervenciones que buscaron recuperar la memoria desde lo colectivo y lo territorial.

Entre las consignas que atravesaron la jornada, se destacó el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, en una fecha que sigue convocando a distintas generaciones.

También hubo espacio para expresiones artísticas, con producciones visuales y simbólicas que acompañaron la movilización y reforzaron el sentido de la convocatoria.

Una fecha que sigue interpelando

A cinco décadas del golpe, la jornada volvió a poner en discusión el valor de la memoria en el presente.

En un contexto donde parte de la sociedad no vivió aquellos años, las actividades buscan sostener el recuerdo como herramienta para comprender el pasado y fortalecer la democracia.

La movilización en La Costa se sumó así a las que se realizaron en distintos puntos del país, reafirmando una consigna que atraviesa el tiempo: Nunca Más.