Partido de La Costa | Se impulsa un nuevo programa de Encuentros Deportivos Adaptados en Playa

La Municipalidad de La Costa pondrá en marcha un programa innovador que consta de una serie de encuentros deportivos y recreativos en playa de surf adaptado más propuestas lúdicas, que reunirán a Escuelas Deportivas Adaptadas de distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires.

El primer encuentro recibirá a un contingente proveniente de Balcarce en el Parador Municipal de Santa Teresita, ubicado en Avenida Costanera y 35. La jornada inaugural se realizará el jueves 19 de febrero.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Deporte Adaptado local, busca atender las necesidades sociales del conjunto de personas con discapacidad que buscan participar de manera segura del deporte en la playa con una mirada inclusiva.