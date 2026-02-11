San Clemente | Se vienen tres noches de corsos en la Avenida San Martín

San Clemente será escenario de una nueva edición de los Corsos 2026, con tres jornadas consecutivas de celebración popular durante el fin de semana de carnaval. Los festejos se desarrollarán del sábado 14 al lunes 16, desde las 20.00, en Calle 8 y Avenida San Martín.

La propuesta es organizada por la Comparsa Tuyú Tuyú y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa. El programa incluye desfiles de comparsas, con la participación de la agrupación anfitriona y delegaciones invitadas, además de presentaciones artísticas, murgas y espectáculos musicales en vivo, en un formato de corsódromo urbano que recupera la tradición carnavalera local.

Durante cada noche funcionarán puestos gastronómicos y espacios de servicios para el público. También habrá venta de espuma, como parte de la práctica habitual de los corsos costeros, promoviendo la participación activa de grandes y chicos en un marco de convivencia y celebración comunitaria.