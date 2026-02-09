Prefectura General Lavalle informó los canales de comunicación para emergencias náuticas

La Prefectura General Lavalle difundió a la comunidad las vías de comunicación disponibles para la atención de emergencias náuticas dentro de su jurisdicción, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad en el agua.

En este sentido, la Autoridad Marítima continúa trabajando con todos sus medios operativos y sistemas de comunicación para asegurar la salvaguarda de la vida humana en las aguas, e insta a los navegantes a extremar las medidas de seguridad y utilizar las siguientes vías de contacto ante situaciones de emergencia:

  • -Radiocomunicación VHF – Canal 16
  • -Prefectura General Lavalle: 02246-491063
  • -Móvil Jefe de Servicio GLAV: 2252-485441
  • -Prefectura Nivel V Las Toninas: 2246-510424
  • -Prefectura Nivel V Santa Teresita: 2246-510743
  • -Prefectura Nivel V Mar del Tuyú: 2246-510728
  • -Prefectura Nivel V Mar de Ajó: 2257-552301

Cabe mencionar que, de manera temporal, se han registrado inconvenientes en el funcionamiento de la Línea de Emergencias Náuticas 106 debido a interrupciones en el servicio de telefonía brindado por la empresa prestadora, situación vinculada a un proceso de modernización tecnológica.

9 febrero, 2026 por Instituciones Interes General

