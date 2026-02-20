Las soberanas de la Fiesta de Sol y la Familia de San Bernardo siguen recorriendo el país | Los detalles

Leandro Balducci, integrante de la comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, destacó en Radio Noticias el intenso trabajo de representación que vienen realizando las cinco soberanas de la institución desde el inicio del año.

A pesar de sus responsabilidades laborales personales, las jóvenes han recorrido centros comerciales de San Bernardo para generar un vínculo directo con los comerciantes y fortalecer el sentido de pertenencia local, logrando además reactivar invitaciones a importantes eventos nacionales en provincias como Córdoba y Misiones.

Balducci subrayó que estos viajes y el crecimiento de la fiesta son posibles gracias al esfuerzo «a pulmón» de la comisión y al apoyo del sector privado, elementos fundamentales para mantener la relevancia de este evento autogestionado frente a otras celebraciones nacionales que cuentan con mayor financiamiento estatal.

Los detalles: