Ya funcionan los puntos de primera venta de pescado artesanal en La Costa

Ya se encuentran en funcionamiento los puntos de primera venta de pescado artesanal en distintas localidades del distrito, una iniciativa que se desarrolla todos los días, de 8.30 a 13.00, y que permite a vecinos, vecinas y turistas acceder a pescado fresco, de calidad y a precios accesibles.
Esta propuesta es posible a partir de la renovación de los permisos de comercialización realizada durante el mes de diciembre a los pescadores artesanales del Partido de La Costa. La medida forma parte del trabajo impulsado por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, orientado a ordenar la información, fortalecer la formalización de la actividad y acompañar al sector pesquero local.
Nómina de bajadas náuticas con primera venta de pesca artesanal
San Clemente del Tuyú
– El Biguá – Cosme Argerich (Calle 73 y Av. XV)
– Elale – Calle 86
Las Toninas
– Buena Suerte – Calle 4 (con reintegro Cuenta DNI 40%)
– Simbad – Calle 36
Santa Teresita
– El Audaz – Calle 50
Mar del Tuyú
– Stella Maris – Calle 68
Costa del Este
– Mis Amores I – Calle 1
– María Ester – Calle 6 (con reintegro Cuenta DNI 40%)
Aguas Verdes
– El Progreso II – Calle Chiriguano
Lucila del Mar
– El Albatros – Calle Santa Fe
Costa Azul
– E G – Calle Duhau
– Poseidón – Calle Urquiza (con reintegro Cuenta DNI 40%)
Mar de Ajó Norte
– Feynima – Calle Sarmiento
– Micaela – Calle Rivadavia
– Orca III – Calle Rivadavia
Mar de Ajó
– La Lunita – Calle Marano
– Islas Malvinas – Blanco Encalada
– Matías – Blanco Encalada
Mar de Ajó – Barrio Pedro J. Rocco
– El Perla Negra – Calle Solís
Nueva Atlantis
– Poseidón – Yunque
– El Faro – Alberdi
– Atlántico – Av. Roldán
– Jesús – Halbach