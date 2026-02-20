Vacunación contra el virus sincicial respiratorio

La doctora Analía Rearte, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), detalló en Radio Noticias la importancia de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), incorporada al Calendario Nacional a fines de 2023.

Esta inmunización, de carácter gratuito y obligatorio, se debe aplicar en cada embarazo entre las semanas 32 y 36 inclusive, permitiendo que la madre transfiera anticuerpos al bebé a través de la placenta para protegerlo durante sus primeros seis meses de vida, cuando el riesgo de bronquiolitis grave y hospitalización es mayor.

Rearte llevó tranquilidad sobre la seguridad de la dosis, afirmando que no existen efectos adversos graves relacionados ni aumento de partos prematuros, e instó a las familias a realizar la consulta en los vacunatorios para despejar dudas, resaltando que el Estado Nacional garantiza su distribución equitativa en todo el país independientemente de la cobertura social.

Los detalles: