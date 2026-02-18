La Provincia superó los 6.500 trámites registrales en los operativos de verano

dni pba

Los operativos de documentación de verano del Registro Provincial de las Personas superaron los 6.500 trámites gratuitos realizados a lo largo de la costa bonaerense, la Fiesta Provincial de la Frambuesa en Benito Juárez y la Fiesta Nacional del Automovilismo en Balcarce.

“La decisión del Gobernador Axel Kicillof es llevar el Estado provincial a cada territorio para acompañar a las y los bonaerenses”, resaltó la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez.

Miles de vecinos y vecinas ya pudieron resolver gestiones de DNI y pasaporte, partidas, certificados de domicilio y extravío, certificados de preinscripción (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, cambio de género e inscripción tardía durante sus vacaciones.

Los operativos de verano continuarán hasta el sábado 28 del corriente. El sábado 14 y domingo 15 se realizarán en Guaminí.

Como parte del despliegue territorial, durante enero las oficinas móviles trabajaron en nueve municipios y se distribuyeron en diecisiete balnearios, con un total de 51 operativos.

Toda la información estadística del Registro Provincial de las Personas puede consultarse en su portal, en el siguiente enlace: https://portal-estadistico.rpp.gba.gob.ar/

18 febrero, 2026 por Sociedad Verano

