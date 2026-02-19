Febrero se despide con mucho teatro en La Costa

El productor teatral Ariel Perrotti detalló en Radio Noticias una agenda cargada de espectáculos para lo que resta de febrero y marzo en los teatros Luz y Fuerza y Auditorio de San Bernardo.

Entre las propuestas destacadas se encuentran el show de humor de Alfredo Silva, presentaciones de K-pop con Guerreras Doradas, y obras de renombre como «El Equilibrista» y «El hombre inesperado» (con Germán Palacios e Inés Estévez).

Además, se mantendrán los espectáculos de trasnoche con Hernán Casanova y «La tía Miguel», obra que continuará en cartelera durante todo el mes de marzo y hasta Semana Santa en el teatro Luz y Fuerza.

Los detalles: