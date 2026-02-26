Educación en La Costa | Una oferta académica variada y de calidad

En comunicación con Radio Noticias, Bautista Torres, integrante del área de educación de la Municipalidad de La Costa, destacó la amplitud de la oferta educativa para este 2026, subrayando que el distrito cuenta con más de 60 edificios dedicados a la enseñanza.

La propuesta incluye desde carreras innovadoras como Tecnicatura en Mecatrónica (subvencionada al 100%) en la Universidad Atlántida, hasta diplomaturas de vanguardia en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) sobre folklore y producción teatral.

Además, Torres recordó la vigencia de la sede de la UBA en Santa Teresita, donde se pueden cursar carreras completas como Arquitectura y Contador Público con la misma calidad académica y docentes que en Capital Federal.

Para quienes buscan oficios, los Centros de Formación Laboral ofrecen capacitaciones con salida laboral en áreas como electricidad y gas matriculado.

Los detalles: