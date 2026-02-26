Se viene marzo | Cuales son las expectativas turísticas

En diálogo con Radio Noticias, el hotelero Carlos Roux compartió su visión optimista sobre el inicio de marzo, destacando que el buen clima suele acompañar este mes y que las promociones como el «3×2 en hotelería» impulsadas por la Secretaría de Turismo son claves para atraer visitantes.

Roux señaló que el gran objetivo del sector es el fin de semana largo por el Día de la Memoria (del 21 al 24 de marzo), el cual esperan cerrar con una alta ocupación.

Además, subrayó la competitividad del Partido de La Costa frente a otros destinos, beneficiándose de su cercanía con el principal centro emisivo del país y una red de autopistas que permite llegar en pocas horas, facilitando la planificación de escapadas cortas de último momento.

