Salud y Clases | Los centros de vacunación gratuitos para completar el calendario de niños, niñas y adolescentes

En vísperas del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de La Costa recordó a las familias la importancia de verificar que niñas, niños y adolescentes tengan el calendario de vacunación al día antes del ingreso escolar.

Las vacunas son gratuitas, seguras y fundamentales para prevenir enfermedades que pueden ser graves y que actualmente han vuelto a registrarse en distintos puntos del país. Para el ingreso a primer grado (5 y 6 años) se deben acreditar las vacunas contra polio, sarampión, rubéola, paperas, varicela, difteria, tétanos y tos convulsa.

Para el ingreso a secundaria (a partir de los 11 años) deben estar completas las vacunas anteriores y las correspondientes contra VPH, meningitis, difteria, tétanos y tos convulsa. Si falta alguna dosis, el calendario puede completarse sin costo en los siguientes centros de vacunación: