Salud y Clases | Los centros de vacunación gratuitos para completar el calendario de niños, niñas y adolescentes

En vísperas del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de La Costa recordó a las familias la importancia de verificar que niñas, niños y adolescentes tengan el calendario de vacunación al día antes del ingreso escolar.
Las vacunas son gratuitas, seguras y fundamentales para prevenir enfermedades que pueden ser graves y que actualmente han vuelto a registrarse en distintos puntos del país. Para el ingreso a primer grado (5 y 6 años) se deben acreditar las vacunas contra polio, sarampión, rubéola, paperas, varicela, difteria, tétanos y tos convulsa.
Para el ingreso a secundaria (a partir de los 11 años) deben estar completas las vacunas anteriores y las correspondientes contra VPH, meningitis, difteria, tétanos y tos convulsa. Si falta alguna dosis, el calendario puede completarse sin costo en los siguientes centros de vacunación:
- Lunes a viernes – 8.00 a 13.30
-Hospital Municipal San Clemente – Av. San Martín 505
-Hospital Municipal Santa Teresita – Av. 41 y 16
-Hospital Municipal Mar de Ajó – Libertador 1780
- Lunes a viernes – 8.00 a 14.00
-Hospital Modular San Bernardo – Santa María de Oro 1199
-CAPS Costa Azul – Moreno y Catamarca
-CAPS Mar de Ajó Norte – Santiago del Estero y Sarmiento
-Unidad Sanitaria Las Toninas – Calle 36 entre 7 y 9
-Unidad Sanitaria Mar del Tuyú – Calle 74 entre Costanera y Calle 1