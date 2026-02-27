Salud y Clases | Los centros de vacunación gratuitos para completar el calendario de niños, niñas y adolescentes

En vísperas del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de La Costa recordó a las familias la importancia de verificar que niñas, niños y adolescentes tengan el calendario de vacunación al día antes del ingreso escolar.

Las vacunas son gratuitas, seguras y fundamentales para prevenir enfermedades que pueden ser graves y que actualmente han vuelto a registrarse en distintos puntos del país. Para el ingreso a primer grado (5 y 6 años) se deben acreditar las vacunas contra polio, sarampión, rubéola, paperas, varicela, difteria, tétanos y tos convulsa.

Para el ingreso a secundaria (a partir de los 11 años) deben estar completas las vacunas anteriores y las correspondientes contra VPH, meningitis, difteria, tétanos y tos convulsa. Si falta alguna dosis, el calendario puede completarse sin costo en los siguientes centros de vacunación:

  • Lunes a viernes – 8.00 a 13.30
    -Hospital Municipal San Clemente – Av. San Martín 505
    -Hospital Municipal Santa Teresita – Av. 41 y 16
    -Hospital Municipal Mar de Ajó – Libertador 1780
  • Lunes a viernes – 8.00 a 14.00
    -Hospital Modular San Bernardo – Santa María de Oro 1199
    -CAPS Costa Azul – Moreno y Catamarca
    -CAPS Mar de Ajó Norte – Santiago del Estero y Sarmiento
    -Unidad Sanitaria Las Toninas – Calle 36 entre 7 y 9
    -Unidad Sanitaria Mar del Tuyú – Calle 74 entre Costanera y Calle 1

